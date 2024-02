La Juve crolla in casa | Giannetti regala il colpo all’Udinese | l’Inter a +7 vede lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Torino, 12 febbraio 2024 – Laprobabilmente dice addio allo. E' l'Udinese, dopo lo scontro diretto con l'Inter, a sancire la fuga della squadra di Inzaghi. Un gol dinel primo tempo, su errore di Alex Sandro, consegna alla squadra di Cioffi un importantesalvezza in trasferta, mentre i bianconeri piombano a meno sette dai nerazzurri e vedono avvicinarsi il Milan a meno uno. Poche idee per la squadra di Allegri che ha pagato l'assenza di Vlahovic e ha avuto poco da Milik e Chiesa prima e da Yildiz poi, lanciato nella ripresa, così gli arcigni difensori friulani hanno avuto la meglio e blindato la porta di un attento Okoye. Qualche fischio dallo Stadium per una partita che rischia di essere decisiva nella lotta con l'Inter. Sandro sbaglia,no Allegri, che ...