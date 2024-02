La grande incompiuta rivede la luce | aperto il cantiere della Fano - Grosseto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), 12 febbraio 2024 - Adesso per il superamento dell'Appennino ci siamo davvero. Sono stati consegnati questa mattina all'impresa aggiudicatrice i lavori per i lotti 2 e 3, corrispondenti all'adeguamentoGalleriaGuinza e al tratto dal traforo a Mercatello Ovest. Da qui, tramite delle rotatorie, lasi riverserà sulla viabilità di fondovalle esistente, permettendo di fatto di superare la barriera appenninica con sei comodi chilometri di galleria. Un nutrito parterre di autorità ha animato la consegna dei lavori, tra cui spiccavano i tre presidenti delle regioni coinvolte nell'opera: Francesco Acquaroli per le Marche, Donatella Tesei per l'Umbria e Eugenio Giani per la Toscana. ...