La Ginnastica Petrarca conquista due titoli regionali nella ritmica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – . La società aretina si è piazzata ai vertici dellatoscanacategoria Allieve dove ha registrato una doppia vittoria nel campionato individuale con Aurora Serafieri e nel campionato di squadra con le Allieve3 che, insieme a una generale prestazione positiva di tutte le atlete in gara, certifica la bontà del lavoro condottocrescita evalorizzazione delle agoniste dallo staff tecnico composto da Francesca Lapi (coordinatrice della sezione di), da Benedetta Moroni (responsabile del settore Gold), da Anna Bigi e da Aurora Peluzzi. La gioia di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta dalla squadra Allieve3 formata da Letizia Sandroni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che sono tornate in pedana a Viareggio per la seconda e ultima ...