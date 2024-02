La frana nel Lecchese Da stamane via libera alla circolazione Erve non è più isolato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Lecco) Geologi e rocciatori della Provincia hanno detto sì.è di nuovo un paese aperto. Da questa mattina alle 6 è ripristinata lasulla Sp 181, l’unico collegamento tra il piccolo paese della Valle San Martino, 700 anime rimaste isolate per due giorni e mezzo e tre notti, e il resto del mondo. La Provinciale era chiusa dal primo pomeriggio di venerdì in seguito a una: alcuni massi hanno anche colpito due automobilisti in transito, provocando danni solo alle macchine. A revocare il blocco stradale e ordinare la rimozione delle transenne è stato Fabio Valsecchi, dirigente della Protezione civile e della Viabilità della Provincia di Lecco. Come auspicato e anche sollecitato dal sindaco Gian Carlo Valsecchi, ieri in mattinata, appena le condizioni meteo lo hanno consentito perché ha ...