La forza mentale dell’Inter va oltre il suo gioco

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana l’Inter era attesa da tre partite fondamentali, destinate a segnare un crocevia importante per il futuro del campionato. Il trittico rappresentato da Fiorentina, Juventus e Roma rischiava di mettere in crisi le certezze dei nerazzurri, che erano tornati in Italia ritrovandosi a -1 dalla Juventus, con una partita non semplice contro l’Atalanta da recuperare. Si può dire che questo crocevia sia stato attraversato nel miglior modo possibile. È arrivata una vittoria sofferta a Firenze, esaltata nella sua importanza dal pareggio della Juventus contro l’Empoli; poi l’entusiasmante successo contro la squadra di Allegri e infine, sabato, l’Inter ha battuto anche la Roma. Una vittoria non scontata, date sia le premesse che quello che si è visto in campo. Per un tempo dila Roma ha soffocato l’Inter, mettendola sotto prima sul ...