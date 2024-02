La fisica contro l’agenda green | perché le rinnovabili sono le vere insostenibili

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ogni giorno siamo subissati da una quantità impressionante di informazioni sulla cosiddetta “transizione”, le cosiddette “energie” e sulla necessità di elettrificare i consumi energetici per ridurre le famigerate emissioni di CO2, la versione atea e postmoderna del Maligno. A nudo la truffaNon so voi ma iocosì disgustato dalle falsità propalate dal mainstream in merito all’asserita “emergenza climatica” da essermi riproposto di fare una premessa ogni volta che mi capiterà di dover parlare di argomenti che, direttamente o indirettamente, poscoinvolgere a vario titolo il clima del pianeta: e cioè che non vi è alcuna prova scientifica che un aumento di concentrazione della CO2 in atmosfera causi un aumento della temperatura media globale o una qualsivoglia altra ...