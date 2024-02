La Finanza di Varese sequestra 12 tonnellate di sigarette elettroniche cinesi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I finanzieri del Comando provinciale di, nel corso di un’attività finalizzata a reprimere il contrabbando di prodotti da fumo, hanno individuato un venditore e-commerce dicinese “altamente nocive per salute, sottoposte a sequestro, per un valore sul mercato pari a oltre 1 milione e mezzo di euro”. L’indagine era nata in seguito al sequestro di un plico contenente e-cig del tipo “puff” di provenienza cinese acquistabili da un noto portale online. Maxi sequestro in Lombardi ai dicinese “altamente nocive per salute”. Erano in vendita su un noto sito di e-commerce Successivamente, la Guardia diha ricostruito la filiera attraverso l’analisi della documentazione fornita dalle società di spedizione e da sopralluoghi effettuati, ...