La festa non s’ha da fare Annullato il primo corso Pietrasanta rinvia a domenica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si sono ritrovati ieri mattina alle 8 agli hangar della Mattonaia. In una mano i telefoni per consultare le previsioni meteo, nell’altra corni e amuleti. Vana speranza: di fronte a un cielo che alternava di continuo pioggerella e schiarite, l’ufficio tradizioni popolari del Comune e i presidenti delle dieci contrade del Carnevale pietrasantino alla fine hanno preso la sofferta decisione di annullare ilmascherato, che avrebbe dovuto svolgersi ieri pomeriggio. E così il calendario dell’edizione 2024 ricalcherà quello dell’anno s: partenza il 18 febbraio (sempre con inizio alle 15), secondoil 25 febbraio e gran finale il 3 marzo, quasi a ridosso della Quaresima. Una scelta, quella del rinvio, che non tutti i contradaioli hanno gradito visto che ieri, per lo meno fino all’ora di pranzo, per ...