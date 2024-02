La Ferrari pubblica una stuzzicante anticipazione della livrea della SF-24 in vista del lancio della F1 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Laha continuato a preparare ilSF-24 con un’che suggerisce che la nuova vettura sarà in controtendenza. La stagione diF1è ora in pieno svolgimento, mentre i team si preparano per i test pre-stagionali in Bahrain, che si terranno dal 21 al 23 febbraio. Le rivelazioni delle vetture finora hanno suggerito che dobbiamo prepararci a una mancanza di colori sulla griglia di F1, con McLaren, Haas, Williams, Sauber, Alpine e Aston Martin che hanno puntato sul carbonio nero aper risparmiare peso. Tuttavia, sembra che la ...