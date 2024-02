La direzione è giusta Il lavoro sta pagando

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Concentrato come se dovesse ancora iniziare la partita, Alberto Giuliani è contento dei progressi mostrati dalla Valsa Group ed emersi perfettamente domenica: "La qualità dele del nuovo sistema comincia a funzionare negli allenamenti anche con continuità, nel primo set si è visto: adesso dobbiamo allungare questo tempo di efficienza, non resistiamo ancora tutta la partita sui livelli del primo parziale ma laè quella. Poi abbiamo servito su un buon livello con tanta efficienza, staccando la palla a Baranowicz, poi abbiamo scelto Theo Faure come primo obiettivo per il muro difesa e ha tutto funzionato". Il tecnico parla poi delle scelte: "Sapozhkov? Qui non si boccia e non si promuove nessuno, io ho fatto la scelta di Davyskiba guardando la settimana di allenamento, vedendo se i giocatori hanno appreso il nuovo ...

Coach Giuliani: "Non resistiamo ancora tutto il match sul livello del primo set. Ora dobbiamo allungare questo tempo di efficienza. Con Taranto è decisiva".