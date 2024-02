La difesa del Barcellona è un luna park | gli avversari sembrano tutti Haaland La Vanguardia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “L’Olimpico è la tomba nel campionato di una squadra che non è l’FC Barcelona. È l’FC Coladero. Non si tratta dell’FCB, ma dell’FCC”. Lo scrive La, ed è il senso afflitto che può o meno si può trarre dalla stampa sportiva catalana in generale. Se il Napoli è in crisi ormai perenne, non è che ilse la passi meglio. Il“ha già perso undici punti in casa in campionato. In un lampo, l’effetto delle dimissioni ritardate di Xavi si è diluito”. Laparla di “Ppuro riflesso del caos e di un club instabile. Perché nemmeno il cambio di portiere con il rientro dell’atteso Ter Stegen ha fermato l’emorragia. Il Barça inè una squadra da, con funamboli che cadono a faccia in giù. Ha già subito 50 gol in 35 partite. ...