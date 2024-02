La cronaca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Primo tempo 4’ destro a spiovere di Saelemaekers, Falcone devia sopra la traversa 5’ 1-0 GOL BEUKEMA sul corner di Orsolini Zirkzee calcia da posizione defilatissima, Falcone respinge male e l’olandese ha gioco facile a segnare 12’ destro strozzato di Zirkzee da fuori area che non trova la porta 14’ destro alle stelle di Saelemaekers dopo una bella virata in area 16’ Ferguson crossa dalla destra, Zirkzee va a farfalle e Saelemaekers calcia alto 19’ Kaba di testa a botta sicura, Skoruspki intercetta 20’ Krstovic da fuori area, Skorupski c’è 22’ Freuler fa harakiri e libera Krstovic davanti a Skorupski ma il diagonale finisce incredibilmente fuori 25’ Freuler per Zirkzee, la volée dell’olandese finisce alta 27’ 2-0 GOL ORSOLINI l’esterno calcia di destro non lontano dalla linea di fondo, Falcone si fa infilare sotto le gambe 36’ Oudin su punizione calcia alto 45’ ...