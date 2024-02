La Costa d’Avorio di Kouame vince la Coppa d’Africa e la Fiorentina festeggia l’attaccante viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12 febbraio 2024 – C’è un pezzo importante dinel successo dellain. Tra i protagonisti (anche se non ha giocato la finale) c’èChristian. Così lalocon un post sui vari social. Lad' Avorio ha vinto il campionato africano per la terza volta nella sua storia battendo la Nigeria 2-1 nella finale dellad'Africa. William Trost-Ekong ha segnato per la Nigeria al 38', ma Franck Kessie ha pareggiato al 62' e Sebastian Haller ha segnato il gol della vittoria quando mancavano appena 9 minuti dal fischio finale dell'arbitro.