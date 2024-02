La Confessione sbarca su Rai3 con Morgan che commenta Sanremo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La- Peter Gomez (Us Rai) E’ arrivato il momento del debutto per Lasu. Domani, alle 23, dopo il documentario su Patty Pravo, Peter Gomez ospiterà Nicola Gratteri e. Il neo-procuratore capo di Napoli racconterà la sua vita sotto scorta negli uffici giudiziari più caldi d’Italia, sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, senza però tralasciare il racconto del risvolto umano, dell’onore, ma anche dei sacrifici che una vita di lotta per la legalità hanno comportato., invece, commenterà i risultati del Festival di, forte della sua esperienza come cantante e come giudice di talent show ma anche di una vena polemica che, in passato, non ha risparmiato neanche Amadeus.