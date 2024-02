La Conad ritrova il sorriso Aversa cade al PalaBigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)TRICOLORE REGGIO EMILIA: Mariano 5, Preti 2, Sesto ne, Sperotto 1, Catellani, Maiocchi 1, Gasparini 3, Bonola 9, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 9, Marks 26, Guerrini ne, Suraci 16. All. Fanuli. WOW GREEN HOUSE: Pinelli 1, Spignese (L), Argenta 19, Canuto 19, Lyutskanov 13, Presta 8, Rossini (L), Biasotto 1, Spagnuolo De Vito, Chiapello 1, Schioppa ne, Gatto ne, Marra 5, Agrusti ne. All. Tomasello. Arbitri: Armandola e Venturi. Parziali: 17-25, 25-18, 25-23, 25-17. Note: Ace 6-4, service error 9-9, muri 9-5. Ricezione 60%-59%, attacco 49%-51%. Successo di vitale importanza per la(22), chela vittoria dopo 3 stop consecutivi regolando una Wow Green(20) che aveva fatto tremare il...