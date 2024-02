La ciambella romagnola non è una ciambella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non tutte le ciambelle riescono col buco. In Romagna, per esempio... Parafrasare il vecchio adagio è fin troppo semplice, ma è inevitabile per chi incontra per la prima volta la, che qualcuno chiama anche branzadela. Impasto duro, forma allungata come un filone largo e piatto, coperto di zuccherini. E soprattutto niente buco. Piuttosto, a caratterizzarla sono gli aromi: immancabile quello della scorza di limone, facoltativi gli altri, perché come ogni dolce domestico che si rispetti, di ricette ce ne sono praticamente quante le persone che lo preparano, di città in città, di casa in casa, ognuno ha la sua versione, orgogliosamente tramandata. Che cos'è laPer qualcuno ci va lo strutto al posto del burro (come nel bensone modenese o bassolano ...