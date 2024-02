La 17enne costretta ad assistere all’assassinio di madre e fratelli | “Hanno fatto un esorcismo”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La figlia di Giovanni Barreca, l’uomo che pochi giorni fa ha ucciso moglie e figli ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, ha testimoniato: la ragazza di 17 anni, della quale non si conosce il nome, è infatti l’unica sopravvissuta alla strage compiuta dall’uomo ai danni di Antonella Salamone, 41 anni, e dei due figli Emanuel e Kevin, di 5 e 16 anni. “unper liberarci dal demonio” avrebbe detto laalle forze dell’ordine, come riportato dal Corriere della Sera. La giovane avrebbe svelato agli inquirenti che il padre e una coppia di amici, Sabrina Fina e Massimo Carandente, sarebbero stati convinti di dover purificare la casa, infestata dal demonio. La coppia potrebbe quindi aver istigato l’uomo a compiere la strage, ma la loro responsabilità è ancora da chiarire. ...