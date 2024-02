Kroos | la clamorosa decisione sul futuro | «C’è una possibilità…»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Toni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suoin conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lipsia Toni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suoin conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lipsia. Le sue dichiarazioni:– «Dico sempre la verità: non lo so. Sto pensando a cosa fare, ma non ho deciso nulla. Sono contento che molte persone vogliano che io giochi un anno in più, meglio del contrario. Ma non ho ancora preso la. La Nazionale? Ci sto pensando, c’è una possibilità, sì, ma ancora non sono sicuro…».

Allegri come Marcello Lippi: presto Max andrà ad eguagliare un record dell’ex tecnico bianconero. Sempre più nella storia Massimiliano Allegri è pronto ad entrare sempre di più nella storia della Juve ...Kroos Juve, la clamorosa suggestione in vista della prossima estate: bianconeri avanti rispetto ad altre squadre Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo in lista anche To ...Il dirigente bianconero, responsabile del mercato, avrà il duro compito di costruire una grande squadra in grado di lottare in campionato e in Champions.