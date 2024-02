Ko L’Andrea Costa parte bene | ma non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) SAN VENDEMIANO 101 ANDREA84 SAN VENDEMIANO: Zacchigna ne, Chiumenti 4, Laudoni 10, Gobbo, Oxilia 16, Gluditis 27, Vettori 3, Di Emidio 10, Perin 2, Dalla Cia 2, Cacace 16, Calbini 11. All. Carrea. ANDREAIMOLA: Drocker 7, Fazzi 7, Sorrentino 3, Aukstikalnis 13, Ranuzzi 11, Corcelli 15, Marangoni 5, Bresolin 6, Martini, Ronchini, Crespi 17. All. Di Paolantonio. Arbitri: Scarfò e Migliaccio. Note: parziali 26-28; 49-47; 84-65.Tiri da due: 22/33; 21/31. Tiri da tre: 11/23; 10/33. Tiri liberi: 24/36; 12/16. Rimbalzi 39-22. Nulla da fare perche non riesce nell’impresa di violare il parquet della fortissima Rucker San Vendemiano. I biancorossi giocano un primo tempo scoppiettante in attacco, supportati da altissime percentuali al tiro che però calano dal terzo quarto in poi ...