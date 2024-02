Kiptum è morto in un incidente stradale in Kenya

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Kelvinha perso tragicamente la vita in uninalle 23 di ieri, domenica 11 febbraio 2024. La straziante notizia, riportata per la prima volta dal Guardian, ha mandato shock in tutto il mondo, poiché il detentore del record mondiale di maratona ènel 2024. un tragico, al fianco del suo pullman, come riportato dal Guardian., 24 anni, ha fatto passi da gigante nella sua carriera nel 2023, aggiudicandosi la vittoria nella Maratona di Londra con un tempo straordinario di 2 ore, 1 minuto e 25 secondi. Più tardi, in ottobre, consolidò ulteriormente la sua eredità trionfando nella gara di Chicago, dove stabilì un nuovo record mondiale per la distanza di 42 km, facendo segnare un sorprendente ...