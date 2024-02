Kelvin Kiptum morto in un incidente stradale | il re della maratona aveva 24 anni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Grave lutto nel mondo dello sport e dell’atletica. Il keniano, detentore del record mondiale die il suo allenatore Gervais Hakizimana, sono rimasti uccisi nella serata di ieri in unin Kenya., chestabilito la migliore prestazione mondiale (2 ore 00 minuti e 35 secondi) durante ladi Chicago lo scorso ottobre,appena 24. L’unico atleta al mondo ad aver completato unain meno di due ore e un minuto si stava preparando per i Giochi Olimpici di Parigi e avrebbe dovuto correre ad aprile a Rotterdam. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati nell’apprenderemorte di...

