Kate sotto l' ala del marito William Nessuno sgambetto a Re Carlo

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Middleton si èposta a un intervento addominale. Poi, dopo un lungo ricovero, è tornata a casa. Poco filtra sul motivo dell'operazione. Sebbene Kensington Palace abbia chiesto riservatezza, pare che la principessa del Galles stia meglio. Questo è quanto ha riportato il Daily Mail. Ora, una nuova indiscrezione circola in rete. Sembra che il principesia intenzionato a dare a sua moglie tutto lo spazio e tutto il tempo possibile per recuperare forze e salute. A rivelarlo è stata Ailsa Anderson, che, parlando con Camilla Tominey su GBNews, ha detto che crede che il Principe di Galles, "proteggerà" sua moglie dalle conseguenze mentre si riprenderà, oltre a prendersi cura dei loro tre figli. "Penso checercherà di proteggerla da quanta più pressione possibile. Ho sentito che la prossima ...

