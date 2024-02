Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è statadall’ospedale in cui era ricoverata per un’operazione addominale. Il suo ricovero è stato annunciato pubblicamente qualche settimana fa e ha lasciato i sudditi senza parole e a chiedersi cosa sia successo alladel. Nulla è stato specificato e la scelta del Palazzo Reale di non diffondere i dettagli che hanno costrettoin clinica hanno lasciato adito alle ipotesi di giornalisti e esperti royal che si sono lanciati in supposizione su quanto possa esserle accaduto. Ora però lasembra stare meglio.: lo spostamento a Sandringham Dopo le dimissioni,è rimasta chiusa nella quiete calda e ...