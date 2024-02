Kaspersky | per un esperto di cybersecurity su due la mancanza di conoscenze ha causato errori sul lavoro

Apple concederà in licenza il prossimo CarPlay alle case automobilistiche, trasformando le auto in praticamente delle Apple Car.Per Kaspersky, i dipendenti sono il bene più prezioso, quindi abbiamo investito costantemente nella formazione del personale aziendale, migliorando le competenze dei dipendenti e promuovendo una ...Nel 2023, il servizio Kaspersky Digital Footprint Intelligence ha scoperto quasi 3000 post sul dark web, in cui si discuteva dell’uso di ChatGpt per scopi illegali o si faceva riferimento ...