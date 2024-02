Kamala Harris | ' sono pronta a servire come leader'

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La vicepresidentesi dicea ". Mentre i timori sull'età avanzata di Joe Biden dilagano,- in un'intervista al Wall Street Journal condotta due giorni prima del rapporto del procuratore speciale Robert Hur - assicura: ", non c'è dubbio". Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha cercato di rilanciare l'immagine diche, nei sondaggi, registra performance peggiori di Biden. Sulla vicepresidente l'attenzione è alta, considerato l'età del presidente e la possibilità che potrebbe essere lei a sostituirlo nel caso in cui succedesse qualcosa mentre è in carica.

2 dell'establishment americano. Tuttavia Kamala Harris pone un'enorme problema di "gerarchia" nelle dinamiche dem. Non va dimenticato che nel 2020 si era distinta per un attacco frontale durissimo nei ...In sintesi, il dilemma è questo: come far fuori una vice che quasi tutti considerano un’incapace, senza fare un tremendo autogol scatenando una rissa con i Guardiani della Rivoluzione IdentitariaIl rapporto del procuratore speciale Robert Hur, che descrive il presidente Usa anziano con problemi di memoria' e 'facoltà diminuite', cambia le prospettive del partito ...