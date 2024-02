Juventus-Udinese | probabili formazioni | orario e dove vederla

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Torino, 12 febbraio 2024 - Laper ritrovare quella vittoria sfuggita nelle gare contro Empoli e Inter, in occasione delle quali Madama ha raccolto appena un punto. L'per allungare la striscia positiva di risultati dopo il pareggio interno con il Monza e abbandonare la terzultima posizione in classifica, attualmente occupata assieme all'Hellas Verona. All'Allianz Stadium di Torino si chiude la 24esima giornata di Serie A con il Monday Night fra piemontesi e friulani, in lotta per obiettivi diametralmente differenti, ma con la stessa voglia di fare punti per guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Assenze pesanti per la Vecchia Signora (out sia Danilo, squalificato, che Vlahovic, acciaccato), mentre l'deve rinunciare all'ex Pereyra per squalifica. I precedenti Laha ...

Senza Vlahovic in attacco, la Juventus porterà in panchina Leonardo Cerri, centravanti classe 2003 della Next Gen che ha messo a segno 5 reti in 20 gare giocate in Serie C. Come riportato ...Il posticipo del lunedì sera vede la Juventus ospitare l'Udinese. Allegri dovrà sciogliere i dubbi sul reparto offensivo. Scopri con noi le scelte del mister.`Alex Sandro potrebbe giocare, ha avuto qualche intoppo quest`anno ma è un giocatore importante. Può dare ancora tanto al calcio secondo me. Non è semplice trovare.