Juventus-Udinese | la MOVIOLA | Bremer salta il Verona | annullato gol a Milik che chiede due rigori

Questa volta la Juventus non rimonta nei minuti finali e perde, ancora una volta come con l’ Inter , di corto muso. Colpaccio Udinese all’Allianz ... ()

Clamoroso a Torino: l'Udinese batte la Juventus all'Allianz Stadium con il punteggio di 0-1 e consegna all' Inter un vantaggio in... ()

Crisi Juventus : perde in casa con l’Udinese - un punto in tre partite

Crisi Juventus: perde in casa con l’Udinese, un punto in tre partite. La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno, come uno di quei pugni da ... ()