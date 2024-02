Juventus-Udinese | il tabellino

Questa volta la Juventus non rimonta nei minuti finali e perde, ancora una volta come con l’ Inter , di corto muso. Colpaccio Udinese all’Allianz ... (inter-news)

Prima sconfitta casa linga in campionato per la Juventus : i bianconeri sono stati battuti 1-0 dal l'Udinese . Decisivo il gol di Giannetti Lautaro al ... (quotidiano)

AGI - Dopo aver vinto l'ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l'Udinese ha concesso il bis all'Allianz Stadium di ... (agi)

I fischi assordanti dello Stadium, al fischio finale, sottolineano il momento nerissimo della Juventus. Battuta anche dall’Udinese e ufficialmente fuori dalla lotta per il titolo, ...(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Prima sconfitta casalinga in campionato per la Juventus: i bianconeri sono stati battuti 1-0 dall'Udinese. Decisivo il gol di Giannetti Lautaro al 25' del primo tempo. I ..."Siamo felicissimi di lavorare con Allegri, ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore, stanno facendo cose straordinarie" . Sono le… Leggi ...