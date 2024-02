Juventus-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Sfida bianconera allo Stadium tra Juve e Udinese e la squadra di Allegri deve dimostrare di avere assimilato non solo la sconfitta 1-0 contro ... (infobetting)

Juventus - Vlahovic out con l'Udinese : tocca a Milik. E Allegri rilancia Chiesa

Non c'è Dusan Vlahovic, ma il suo infortunio non preoccupa: un sovraccarico muscolare che necessita solo di qualche giorno in più... (calciomercato)