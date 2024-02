Juventus purgata da Lautaro… Giannetti! Colpaccio Udinese | Inter resta a +7

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Questa volta lanon rimonta nei minuti finali e perde, ancora una volta come con l’, di corto muso.all’Allianz Stadium vince 0-1 con il gol di Lautaro Giannetti, il primo in Serie A. GRAN FAVORE – La vittoria dell’in casa dellavale tantissimo, è praticamente oro per l’! Chea +7 in classifica e con una partita ancora da recuperare contro l’Atalanta. Decisivo il gol nel primo tempo di Lautaro Giannetti, che oltre il nome in comune con il Capitano nerazzurro ha anche la Nazionalità. Ma si tratta di un difensore, alla sua seconda presenza da titolare in bianconero. Il difensore dell’al 25? ha trovato la deviazione da tre punti. Gli errori di Milik nel primo tempo e le ...