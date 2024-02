Juventus | Giuntoli | “La voglia di vincere ci ha sempre ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Cristiano, direttore sportivo della, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: Come sono state vissute dalla squadra queste due settimane? “Abbiamo lavorato molto bene, poi il risultato è frutto di tanti episodi, cerchiamo di centrare i nostri obiettivi, abbiamo le idee molto chiare su cosa fare e su dove arrivare. Siamo molto sereni, affrontiamo questa partita molto difficile spero con grande intensità e ladiche ci hacontraddistinto”. Non si parla di contrastare l’Inter? “Noimo fare bene,motutte le partite, questo è ovvio. Non ci siamo mai nascosti dai nostri obiettivi, che sono quelli di raggiungere il prima possibile il quarto posto, c’è ancora molto da fare, stasera ...