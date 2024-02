Juve-Udinese | dove vederla | orario e probabili formazioni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra. I bianconeri vogliono continuare a tenere la pressione sull’Inter e a riportarsi, in attesa del recupero dei nerazzurri, a -4 in classifica.. Dall’altra parte Cioffi, percontinuare la marcia verso la salvezza, avrà bisogno di qualche punto d’oro con le big. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le. LeNTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. ...

Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Udinese, sfida che chiuderà la 24^ giornata di campionato, ovvero il posticipo del lunedì sera. La Juventus vuole rialzare la testa dopo il pare ...Il portiere è alla sua dodicesima stagione in bianconero. È alla sua seconda chiamata con la prima squadra, dopo la gara con la Lazio del 2022 ...Per il match Juve Udinese, Allegri ha convocato i due ragazzi della Next Gen Scaglia e Cerri per sostituire numericamente Perin e Vlahovic La Juve, per la gara contro l’Udinese, ha convocato i giovani ...