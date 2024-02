Juve-Udinese 0-1 | Allegri in crisi e Inter scappa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un gol di Giannetti dà la vittoria ai friulani Lantus viene sconfitta in casa dall'che vince 1-0 a Torino nel match in calendario oggi per la 24esima giornata della Serie A. I friulani passano con il gol di Giannetti, a segno al 25'. La formazione dirimane a 53 punti, a -7

Tifosi scatenati prima, durante e dopo la partita: i post più significativi sul ko casalingo della squadra di Allegri ...È stata una serata decisamente storta per la Juventus, che per la prima volta in stagione è uscita sconfitta dallo Stadium. I bianconeri si sono fatti sorprendere 1-0 dall’Udinese, lasciando così per ...La Juventus viene sconfitta in casa dall'Udinese che vince 1-0 a Torino nel match in calendario oggi per la 24esima giornata della Serie A. I friulani passano con il gol di Giannetti, a segno al 25'.