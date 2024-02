Juve | Marino | «Allegri lo conosco | ecco cosa farà»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Pierpaolo, ex direttore sportivo dell’Udinese, sullaprima della partita dello Stadium Pierpaolo, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così dia Tuttosport a poche ore dalla partita dello Stadium tra le due squadre bianconere. Di seguito le sue parole.O INTER – «A livello di gioco, di padronanza delle partite dobbiamo essere onesti, l’Inter è molto simile al Napoli dell’anno scorso, per quanto poi larispetto all’anno scorso con il mio amicostia facendo un grande campionato. Se lo sovrapponiamo all’anno scorso sembra di vedere un’altra squadra, dal punto di vista di organizzazione, filosofia di gioco e risultati».– «la mentalità di ...

