Juve | che batosta! Pesante sconfitta con l’Udinese | Inter sempre più lontana

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La 24ª giornata di Serie A è terminata oggi col posticipo del lunedì trantus e Udinese. Festa bianconera allo Stadium, ma non per i padroni di casa: è, infatti, a festeggiare per un’importante vittoria. La squadra di Allegri incassa unae perde punti preziosi. Giannetti decide il match, con un gol al 25?. I padroni di casa nulla hanno potuto per cambiare le sorti della partita. L’adesso è in cima alla classifica a ben 7 punti di distanza dai bianconeri, fermi a 53 punti. Col successo di questa seraè in 15ª posizione a 22 punti. La classifica di Serie A60ntus 53 Milan 52 Atalanta 42 Bologna 39 Roma 38 Fiorentina 37 Lazio 37 Napoli 35 Torino 33 Monza 30 Genoa 29 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese ...

