Juve Allegri | quale futuro? A breve incontro con Giuntoli e Manna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Rimane incerto ildellae di: addio a giugno o insieme ancora un anno? Al’tra tecnico e dirigenza Dubbi, tanti dubbi su quello che sarà ildi Massimiliano, in scadenza di contratto con lanell’estate del 2025 e ad oggi ancora non sicuro di estendere questo accordo. Il tecnico non si scompone, ma sa che a Torino non vogliono iniziare la prossima stagione con un allenatore in scadenza. Per questo, nei prossimi mesi, ci sarà unconche, riferisce Tuttosport, ad oggi ancora non c’è stato. Si parlerà di progetti e piani futuri, cercando di capire se c’è sempre la stessa visione. In caso contrario non si può escludere ...