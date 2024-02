Juve Alcaraz | chance da titolare contro l’Udinese?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Possibilità dal primo minuto perin-Udinese? La decisione di Allegri sul centrocampista argentino Secondo quanto riferito da Sportmediaset, è ancora troppo presto per vedere Charlyin questa. L’argentino, anche, dovrebbe infatti partire dalla panchina, viste anche le dichiarazioni di Allegri alla vigilia. Per il giovane, però, ci sarà sicuramente spazio nella ripresa del match, per permettergli di accumulare un minutaggio maggiore rispetto a quanto fatto a San Siro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM