Jurassic World 4 perde il regista David Leitch | i tempi si allungano?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non sono andate a buon fine le trattative tra la Universal e ilper4. Cosa succede ora?

Jurassic World tornerà al cinema con un sequel , scritto dallo sceneggiatore David Koepp , che firmò il primo Jurassic Park Il mondo non è ancora ... ()

Secondo quanto riferito da Deadline, Jurassic World 4 avrebbe individuato il suo prossimo regista e, in più, ha scelto una data d'uscita al cinema. (comingsoon)

Jurassic World 4, atteso quarto capitolo della saga sequel iniziata nel 2015 con il film campione di incassi con Chris Pratt, sta per diventare ... (cinemaserietv)

La produzione di Jurassic World è tornata alla ricerca di un regista per il prossimo film della saga, dopo che David Leitch ha rinunciato al ... (movieplayer)

Essere figli d'arte comporta diritti e doveri. Bryce Dallas Howard, star di Argylle e del franchise di Jurassic World, ha svelato che le sarebbe piaciuto recitare sin da bambina. Tuttavia suo padre, i ...Il reboot della saga nata nel 1993 è stato annunciato, ma forse è il caso di accettare il fatto che si sta sfruttando un filone cinematografico che non ha più niente da dire ...A quanto pare il regista David Leitch ha interrotto le trattative per il nuovo film di Jurassic Park, non sarà più lui a guidare il progetto.