Judo | la Direzione Tecnica Fijlkam da i nomi degli atleti olimpici

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ostia, 12 febbraio 2024 – Nonostante le scadenze e i risultati ottenuti nel circuito mondiale del(il 23 giugno si concluderanno le qualificazioni olimpiche ed il 25 giugno, con la pubblicazione della classifica mondiale la IJF darà la conferma per iscritto ai ComitatiNazionali dei posti ottenuti), laNazionale delha diffuso idi una prima rosa di, che andranno a comporre la squadra per Parigi 2024. Di seguito il comunicato della– DTNAl fine di consentire la migliore preparazione ai Giochi della XXXIII Olimpiade, considerati i risultati conseguiti, il percorso di qualificazione svolto fino al momento attuale e il più recente aggiornamento della ...

ma questi risultati ci gratificano e ci danno la forza per continuare in questa direzione. Un grazie speciale va a tutta l’equipe dello Sharin Judo per l’impegno con cui si dedica a questo gruppo di ...Un cambio di direzione le ha permesso di ottenere un waza-ari al golden ...Nei -73 kg Ishihara TATSUKI ha conquistato l'oro alla sua prima uscita nel World Judo Tour, grazie ad un waza-ari con un ...