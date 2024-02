Jordi Savall torna alla Iuc con “Folias e Canarios”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (askanews) – Un itinerario affascinante tra antiche danze della Spagna, che per vie misteriose si sono diffuse in mezza Europa, dall’Italia meridionaleScozia, all’America del Nord: è “”, il concerto con cui, un vero e proprio pilastro della ricerca e rivalutazione della musica antica e storica, torneràIuc (Istituzione Universitaria dei Concerti) della Sapienza di Roma domani martedì 13 febbraio alle 20.30 in Aula Magna,testa del suo ensemble Hespèrion XXI. Per oltre 50 anni il maestro catalano, legatissimoIuc, ha riscoperto e portato negli auditorium di tutto il mondo meraviglie musicali altrimenti lasciate nell’oscurità. “Con questo concerto – ha spiegato lo stesso ...