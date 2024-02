Jolo non molla | è attaccato alla capolista Montemurlo e Chiesanuova | domenica sì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La ventesima giornata dei campionati di prima e seconda categoria si è conclusa non senza sorprese. Per le formazioni di Prato e provincia è tempo di tracciare un bilancio, che non può non essere positivo per lo, partendo dprima Categoria: gli uomini di coach Diodato hanno infatti espugnato il campo della Nuova Novoli grazie alle reti di Cantini, Lupetti e Bettazzi. E il 3-2 finale consente al gruppo di mantenere il secondo posto nel girone C, ad un solo punto dvetta occupata dFolgor Calenzano. Ma anche le altre possono sorridere a pieno titolo: il CSL Prato Social Club ha superato fra le mura amiche il Barberino Tavarnelle,luce del 2-1 sancito dagli assoli di Cristiani e Spezzano, e possono quindi allontanarsi ulteriormente dalle zone calde, scongiurando (per ora) il ...