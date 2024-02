Jesi Rugby | pari nel derby di San Benedetto del Tronto 17-17 | resta il 6° posto in classifica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un po’ di rammarico in casana per due mete non trasformate ed un’altra non vista dall’arbitro. La Coppa Marche in palio torna agrazie al successo nella gara d’andata12 febbraio 2024 – Finisceilmarchigiano di Sandeltra i padroni di casa della Fi.Fa Security e il’70 per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone 2. E così, dopo il successo interno dei Leoni nella gara di andata e il 17-17 nella riproposizione della sfida, la Coppa Marche – trofeo simbolicamente messo in palio dalle due società, unite da ottimi rapporti – torna per questa stagione a, protagonista al “Mandela” rivierasco di una grande, seppur non completata dal ...