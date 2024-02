Jesi Fioretto | giornata no per Marini e Volpi | niente podio per la colonia del club scherma di via Solazzi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Al Gran Prix di Torino i fiorettisti italiani non brillano: solo argento e bronzo nel femminile con Favaretto ed Errico. Prossimo appuntamento il 22 febbraio al Cairo, 12 febbraio 2024 – Gran Prix diindividuale a Torino e atleti che in qualche maniera rappresentanoallenandosi aldi viapoco in evidenza. In campo maschile Tommasosi è fermato al 9° posto dopo aver perso il match degli ottavi di finale contro il bronzo olimpico Choupenitch. L’osimano Francesco Ingargiola è stato fermato nel tabellone dei 64 dall’altro italiano Alessio Foconi per 15-12. Nelfemminile Aliceè stata sconfitta negli ottavi di finale da Arianna Errigo per 15-12 mentre Matilde Calvanese, che nel turno delle eliminatorie ...