Italia-Grecia oggi in tv | Mondiali pallanuoto femminile | orario quarti | dove vederla | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024), match valido per idi finale dei2024 di, si giocheràalle ore 18.30ne e, in caso di precedente sconfitta di almeno una tra Canada ed Ungheria, varrà la certezza del pass olimpico per il Setterosa in caso di vittoria delle azzurre. Prima della partita dell’, infatti, l’Ungheria affronterà i Paesi Bassi, ed ancora in precedenza il Canada se la vedrà con la Spagna: qualora almeno una delle due pretendenti al pass olimpicosse perdere, allora il Setterosa vincendo andrebbe ai Giochi, altrimenti occorrerà vincere per giocarsi tutto in semifinale. Tutti idi finale dei2024 di ...