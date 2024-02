Italia-Argentina | Meloni riceve Milei a P Chigi

L' Argentina campione del mondo si conferma anche per questo mese al numero uno della Classifica Fifa e quindi chiude da leader l' anno 2023. Mantiene ... (247.libero)

2023-12-20 11:59:45 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Ddal ... (justcalcio)

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l’Istituto VILLÆ – Villa Adriana e Villa d’Este e l‘Istituto Italia no di ... (ildenaro)

Il Gruppo Uvet ha comunicato i dati relativi al mese di gennaio 2024 del Business Travel Trend, Indice mensile sui dati del Business Travel in Italia realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP) att ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...Io ritengo che lo Stato sia il nemico, penso che lo Stato sia un'associazione criminale". Lo dice il presidente dell'Argentina Javier Milei in un'intervista che andrà in onda questa sera a 'Quarta ...