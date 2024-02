Italia-Argentina | Meloni | ' con Milei per nuovi partenariati su settori chiave' **

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della RepubblicaJavier. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo diinper le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia evantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti". Lo scrive su X la premier Giorgia, postando una foto dell'incontro.

Per qualcuno è davvero el loco, un visionario con poco senso della realtà. Per molti altri, invece, è la speranza dell’Argentina, l’uomo capace di ribaltare la sorte. Questa sera, Javier Milei, il pre ...Il presidente della Repubblica Argentina, Javier Gerardo Milei è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e si è trattenuto un'ora a colloquio. Milei è da ieri in Italia, qui tutti ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente argentino Javier Milei. Secondo quanto si apprende, si è trattato di ...