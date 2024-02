IT-alert operativo dal 13 febbraio per 4 tipologie di rischio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Entra in funzione IT-, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione. Da martedì 13il sistema IT-, fanno sapere dal Dipartimento della Protezione civile, saràesclusivamente in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso relative a. Da martedì 13entra in funzione IT-, il sistema di allarme pubblico gestito dal Dipartimento della Protezione civile Quattro, per il momento, lediper le quali il sistema IT-entrerà in funzione avvisando i cittadini interessati con una notifica sullo smartphone: Collasso di una grande diga; Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; Incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica; ...