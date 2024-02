IT-Alert diventa operativo per quattro scenari di rischio | ora non è più un test

Il sistema sarà utilizzato in caso di incidente rilevante, incidente nucleare, collasso di una diga mentre prosegue la sperimentazione per l'allarme in caso di precipitazioni intense e maremoto causat ...Si riducono sempre di più i negozi presenti nelle città: nel arco di una decina di anni ne sono scomparsi 111 mila.Pensione sempre più lontana e meno ricca per chi ha iniziato a lavorare dal 1996, cioè per persone di fascia compresa fra i 40 e i 55 anni ...