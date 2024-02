Israele | no ingresso inviata Onu Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 13.55ha deciso di negare l'nel Paese a Francesca Albanese,del Consiglio dei diritti umani Onu. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni,è legata "alle sue oltraggiose affermazioni che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana". Già ieri il ministro degli Esteri Katz aveva chiesto al segretario Onu Guterres il licenziamento della funzionaria.