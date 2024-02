Israele vieta l’ingresso nel Paese all’inviata Onu Francesca Albanese | «Deve essere rimossa subito dal suo incarico»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’inviata del consiglio dei diritti umani dell’Onunon potrà entrare in. Tel Aviv ha deciso di negarlenel. Una scelta, fanno sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni, legata «alle sue oltraggiose affermazioni che “le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all’oppressione israeliana”». Per il ministro degli Esteri, Israel Katz, «Il tempo del silenzio ebraico è passato», si legge su X. «Affinché l’Onu riacquisti credibilità, Antonio Guterres (Il segretario generale delle Nazioni Unite, ndr)denunciare inequivocabilmente le dichiarazioni antisemite della loro “inviata speciale”e rimuoverla immediatamente dal suo ...